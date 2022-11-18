Як обіцяють на "Голосі країни-12", у суперфіналі з'являться володарка Греммі Гвен Стефані, зірка фільму "Попелюшка" Каміла Кабельйо, кантрі-виконавець Блейк Шелтон та Джон Ледженд, який, якби не війна, приїхав би в Україну на Leopolis Jazz Fest 2022. Усі вони є тренерами американського шоу The Voice, яке виходить у США.

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Голлівудські зірки з'являться у суперфіналі "Голосу країни-12"

Цікаво, що сюрприз для українських глядачів підготували тренери американського The Voice Гвен Стефані, Каміла Кабельйо, Блейк Шелтон та Джон Ледженд, а також тренери інших адаптацій шоу,

– розповіли на "Голосі країни".

Команда вокального проєкту поділилася, що відчула неймовірну підтримку творців формату The Voice зі всього світу – з Бельгії, Домінікани, Чилі, Перу, Нідерландів, Непалу, США.

Зірки, які з'являться в суперфіналі "Голосу країни-12" / Фото з інстаграму проєкту

Натомість продюсер 12 сезону "Голосу країни" Володимир Завадюк заявив, що зірки Голлівуду – не єдиний сюрприз, який чекає публіку в суперфіналі. Одним з них стане сцена, що нагадуватиме сонце й буде оточена пшеницею цьогорічного врожаю.

"Ми працюємо над підготовкою фіналу близько двох місяців. Незважаючи на ракетні атаки та продовження війни, ми залишаємось незламними у нашому бажанні дати можливість голосу нашої нації звучати, а учасникам проєкту – виступити для українців та піснею підтримати їхній моральний дух", – коментує Володимир Завадюк.

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Яким буде суперфінал "Голосу країни-12"

Переможця 12 сезону оберуть у два етапи.

Під час виступу всіх 16 фіналістів вперше відкриють лінії голосування, а тренери розподілять 100% голосів між чотирма своїми учасниками. До другого етапу потрапить лише один учасник з кожної команди.

Після цього четвірка найкращих заспіває авторські пісні, а переможцем стане той вокаліст, який отримає найбільшу кількість голосів телеглядачів.

У суперфіналі будуть зіркові гості – гурт "Антитіла", SHUMEI, відомий піснею "Біля тополі", дитячий хор GolDem kids та Катерина Поліщук – "Пташка" з "Азовсталі".