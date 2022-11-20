У суперфіналі "Голосу країни" "Пташка" Катерина Поліщук виконала українську колискову "Спи, маленький козачок". Вона присвятила її хлопцям і дівчатам, які все ще перебувають у російському полоні, і закликала до їх визволення. Вочевидь, на виступ у вокальному шоу парамедикиня погодилася лише тому, що повернення всіх полонених – це найбільша її мета і найбільший обов'язок.

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"Пташка" Катерина Поліщук заспівала на "Голосі країни"

Я хочу подякувати всім, хто бореться, всім, хто тримається, всім, хто співає. Ми повинні бути сильні, як незламна "Азовсталь". Свободу захисникам "Азовсталі", свободу захисникам України,

– заявила Катерина Поліщук після виступу у прямому ефірі.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ "Пташки" Катерини Поліщук

Нагадаємо, у жовтні продюсер Володимир Завадюк запросив "Пташку" виступити на "Голосі країни". "Для нас, команди Big Brave Events, і для мене величезна честь запросити тебе, "Пташко", виступити в головному вокальному проєкті нашої країни. Адже "Голос" надихає, адже пісня – наша ДНК, адже ми співаємо для того, щоб далі жити і боротися", – звертався він до Катерини Поліщук.

На той момент парамедикиня проходила реабілітацію після російського полону, з якого повернулася 21 вересня разом з командирами "Азовсталі" та ще понад 200 військовими. Тож прямої відповіді Завадюку не дала, а й не відмовилася.

Я думаю, це треба буде дивитися по моєму стану та по моєму місцю перебування. У першу чергу для мене – це повернення хлопців, тому будемо дивитися. Я дуже сильно хочу тішити людей, які надихаються моїм співом. Якщо це запалює серця, я співатиму,

– казала Катерина Поліщук у жовтні.

До речі, незадовго після цього "Пташка" заспівала гімн України перед матчем Шахтар – Динамо на "Арені Львів". Це була її перша пісня "після пекла на вільній землі".