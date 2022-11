До 12 выпуска "Голоса страны" дошли только четыре команды – Оли Поляковой, Нади Дорофеевой, Потапа и "Второго шанса" – Александры Зарицкой из группы KAZKA и народного тренера Андрея Мацолы, сообщает 24 канал. Еще в сентябре Святослав Вакарчук отказался от съемок в новых эпизодах, а участников его команды "разбрасали" по другим тренерам.

Горячая тема Победитель Голоса страны 12 сезон – Мария Квитка

Суперфинал "Голоса страны-12" начался с гимна Украины, который в метро спели все тренеры.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – гимн Украины от тренеров

Единственный прямой эфир 12 сезона "Голоса страны" поделили на два этапа – в первом все 16 финалистов исполнили каверы на украинские и мировые хиты, а ко второму прошли только четверо вокалистов, спевших уже авторские композиции.

Кроме того, звезды Голливуда из американского The Voice и тренеры других адаптаций подготовили сюрприз для украинских зрителей – обратились и поддержали со своих съемочных площадок. В то время как команда проекта отдала деньги с голосования на комплекты для разминирования освобожденной украинской земли на юге. Обо всех деталях суперфинала "Голоса страны-12" читайте в нашем материале ниже.

Важно Победитель Голоса страны 12 сезон: биография Марии Квитки

Первый этап суперфинала "Голоса страны-12"

Команда Нади Дорофеевой

Алие Хаджабадинова

Крымскотатарская певица, которая попала к Дорофеевой из команды Вакарчука, рассказала, что из-за войны уехала в Эстонию, и вспомнила о родне в Крыму, которой тяжело под оккупацией России. Суперфинал "Голоса страны" Алие Хаджабадинова открыла легендарной песней Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори". Тренер отдала ей 24% своих голосов.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алие Хаджабадиновой

Давид Маскиса

На прямой эфир в Киев Давид приехал с Востока, где идут активные боевые действия. Командир отпустил его, чтобы он спел трек рэпера Skofka "Чути гімн". Тренеры и публика аплодировали Давиду стоя. Надя Дорофеева призналась, что перед эфиром участник подарил ей свой жетон и пообещал вернуться за ним после победы.

Певица отдала Давиду 27%. Зрители тоже поддержали его больше всего, и именно он представит команду дальше в суперфинале.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Давида Маскисы

Смотрите также "Пташка" Екатерина Полищук спела в суперфинале "Голоса страны": проникновенное видео

Инесса Грицаенко

Девушка, которая множество раз штурмовала проект, во время полномасштабной войны стала голосом Украины за границей – пела гимн на благотворительных матчах в Европе. В финале она исполнила хит KOLA "Чи разом?". Этот трек Инесса с сестрой-саксофонисткой посвятила всем женщинам, которые ждут своих мужчин домой. За эмоциональный номер от Дорофеевой девушкам досталось 23% голосов.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Инессы Грицаенко

Александр Свириденко

Военный музыкант признался, что поет даже на фронте и, на удивление, именно там начал писать свои песни. Он вспомнил, как в апреле выступал на концерте "Океана Эльзы" в метро, а для прямого эфира выбрал хит ENLEO "Інша любов". От Дорофеевой он получил 26%.

Верю, что любовь победит все. И скоро будет победа, после которой все любящие сердца воссоединятся,

– заявил Александр перед выступлением.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Свириденко

К теме "Антитела" зажгли в суперфинале "Голоса страны-12": мощное видео с киевской подземки

Команда Потапа

Карина Столаба

Финалистка детского "Голоса" призналась, что бежать из родного Ивано-Франковска за границу принципиально не стала. Все девять месяцев войны она находится в Украине. В финале Карина исполнила трек группы Kalush Orchestra – Stefania, с которой рэперы победили на Евровидении-2022. "Браво, мала", – отреагировал Потап и отдал ей 25% .

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Карины Столабы

Василий Палюх

Диакон из Волыни рассказал, что с начала полномасштабной войны его село, как и весь запад Украины, принимает переселенцев. Он проникновенно спел композицию Тараса Петриненко "Зорепадом летять роки" и довел тренера до слез, тот "расплакался как девушка".

По словам Потапа, Василий лечит души и сердца, так что на его счет "полетело" 30% тренерских голосов. Телезрители тоже хотели видеть Василия дальше, поэтому именно он представит команду Потапа во втором этапе .

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Василия Палюха

Павел Нажига

Молодой отец из Черновцов вспомнил, как эвакуировал семью за границу. Так что песню посвятил всем семьям, которых разъединила война. Для суперфинала "Голоса страны" он выбрал трек-коллаборацию группы "Антитела" с Эдом Шираном – 2Steps. Тренер Потап отдал ему 25%.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Павла Нажиги

Михаил Царь

Из-за инвалидности по слуху Михаил Царь выезжал за границу, однако накануне прямого эфира вернулся в родные Черновцы. В суперфинале он сделал ставку на хит Кузьмы Скрябина "Старі фотографії", который посвятил тем, кто непрестанно сражается за наше будущее и светлое небо. Юноше, попавшему в его команду от Вакарчука, Потап оставил 20%.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Михаила Царя

Команда "Второго шанса"

Марта Любчик

Девушка из Тернополя в очередной раз поблагодарила Александру Зарицкую и Андрея Мацолу, что поверили в нее еще на "слепых прослушиваниях". В суперфинале она спела сингл группы "Океана Эльзы" – "Човен", чтобы поднять дух каждой украинки, каждого украинца. Тренеры наградили ее 25% .

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марты Любчик

Мария Квитка

Девушка из Корсунь-Шевченковского призналась, что летом волонтерила в Запорожье и видела глаза беженцев, полные страха и боли. Так что песню Сергея Жадана и группы ДахаБраха "Птаха" Мария посвятила тем, кто обязательно вернется домой.

За удивительное исполнение ей досталось 25%, ведь свои голоса Александра Зарицкая и Андрей Мацол разделили поровну. С результатом 68% девушка будет представлять команду "Второго шанса" дальше.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марии Квитки

Марта Липчей

Девушка, которую на проекте называют "закарпатским солнцем", рассказала, что готовила для беженцев, собирала деньги для горно-штурмовой бригады из своего города, а летом проехала по всей линии фронта. В суперфинале "Голоса страны" Марта Липчей исполнила песню группы Vivienne Mort "Пташечка" и тоже получила 25%.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марты Липчей

Павел Тютюнник

Вокалиста из Тернополя в финал проекта вернули телезрители, которые голосовали в сети после "нокаутов". Для всех тех, кто поверил в него, Павел Тютюнник спел хит группы "Бумбокс" – "Тримай мене". За лучший номер за весь путь на "Голосе страны" ему тоже отдали 25%.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Павла Тютюнника

Команда Оли Поляковой

Елена Чукаленко

Девушка из ромской музыкальной династии подчеркнула – неважно, какой ты нации или из какого региона, ведь все украинцы сильные и несгибаемые. Это она доказала чувственным исполнением хита Тины Кароль "Україна – це я". Оля Полякова подметила, что голос Елены лился как водопад, поэтому отдала ее 25%.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Елены Чукаленко

Димаш Даулетов

Певец из Алматы не приехал в Киев из-за войны, поэтому единственный, кто выступил в финале "Голоса страны" онлайн. Он посвятил украинцам трек Майкла Джексона We are the world, а в руках держал таблички с призывом остановить войну и сохранить Украину. За филигранное исполнение Оля Полякова отдала Димашу меньше голосов – 24%.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Димаша Даулетова

Анна Киндзерская

В команду Оли Поляковой девушка из многодетной семьи попала от Вакарчука. Она рассказала, что после того, как Россия штурмовала Нежин, ее семья разбросана по миру. В финале "Голоса страны" Анна спела суперхит группы The Hardkiss "Жива". Ею восхитился народный тренер Андрей Мацола, а Оля Полякова оценила ее вокал на 25%.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Киндзерской

Сергей Соловьев

Электрик из Запорожья и сын защитника Мариуполя посвятил свое выступление отцу-герою. Он спел хит Вячеслава Хурсенко "Соколята". Оля Полякова заплакала и заявила, что "это божий дар, так достучаться голосом до людей". Ему тренер выделила больше всего голосов – 26%. Зрителям Сергей тоже полюбился больше всего, поэтому будет представлять команду в суперфинале.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Соловьева

Важно! В 11 выпуске "Голоса страны" народный тренер Андрей Мацола закрыл благотворительный сбор на 3 миллиона гривен на большой комплект средств аэроразведки для ВСУ – добавил 2 миллиона 600 тысяч гривен, которых не хватало.



В суперфинале "Голос страны" продолжил свою благотворительную миссию – перечислил средства, полученные от смс-голосования телезрителей, на комплекты по разминированию деоккупированных территорий на юге Украины. Потап сразу же заявил, что от него с Каменских на сбор "полетели" 100 тысяч гривен.