За час повномасштабної війни "Антитіла" вже виступали на станції метро "Хрещатик". Це було на початку травня, коли в Україну приїжджали Боно та Едж з легендарного гурту U2.

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"Антитіла" виступили в суперфіналі "Голосу країни"

Восени артисти повернулися в київську підземку, щоб заспівати у суперфіналі "Голосу країни-12". Музиканти "Антитіл" і Тарас Тополя виконали пісню MLNL з однойменного альбому, який презентували у перші дні повномашстабної війни.

"Антитіла" на "Голосі країни-12": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, з 24 лютого музиканти гурту "Антитіла" були в лавах територіальної оборони. У складі парамедиків артисти допомагали ЗСУ на Київщині, а згодом відправилися на Харківщину. Наприкінці серпня наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного гурт "Антитіла" був відкомандирований з Харківщини до Києва. Після 6 місяців перебування в зоні бойових дій музиканти повернулися до творчості, але продовжують допомагати побратимам.

Тарас Тополя разом з колегами вже неодноразово був за кордоном з однією метою – щоб світ не забував про жорстоку війну в нашій країні.

Зверніть увагу! 25 грудня "Антитіла" запрошують всіх шанувальників до Львова, щоб зустрітися на концерті. Цей виступ стане єдиним українським концертом гурту у 2022 році.