Учасники знаменитого ірландського гурту приїхали до України. Боно та Едж з U2 прибули до Києва, де дали мініконцерт.
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Боно та Едж з U2 у Києві
Музиканти з'явилися у столичному метро на станції "Хрещатик". Вони заспівали для українців кілька своїх легендарних хітів. Послухати Боно та Еджа з U2 прийшли волонтери, військові та всі ті, хто опинився у підземці. Виступ зірок був справжнім сюрпризом для українських шанувальників.
Згодом до Боно та Еджа приєднався лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
Боно та Едж виступили для українців: відео
Зауважимо, що гурт U2 підтримував Україну від самого початку повномасштабної війни. 5 березня вони опублікували допис, який присвятили нашому народові.
“Світ спостерігає. Український народ навчає решту світу, як виглядає свобода, як вона відчувається, а головне, як вона діє. Хуліган по сусідству не переможе. Благослови ваші поетичні душі. Ми бережемо вас у наших молитвах", – писали музиканти.
Як світові зірки підтримують Україну
- У кліпі американських реперів Future та Дрейка побачили українську паляницю. Репери випустили спільний трек та кліп Wait For U, у якому промайнув хліб, прикрашений у формі тризуба.
- Британський інді-рок-гурт Florence + The Machine випустили кліп на пісню Free, над яким працювали в Києві до війни. Свою нову відеороботу вони присвятили усім українцям.
- Британська зірка Елтон Джон звернувся до світу та закликав організувати гуманітарний коридор для жителів Маріуполя.