За время полномасштабной войны "Антитела" уже выступали на станции метро "Крещатик". Это было в начале мая, когда в Украину приезжали Боно и Эдж из легендарной группы U2.

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"Антитела" выступили в суперфинале "Голоса страны"

Осенью артисты вернулись в киевскую подземку, чтобы спеть в суперфинале "Голоса страны-12". Музыканты "Антител" и Тарас Тополя исполнили песню MLNL из одноименного альбома, который презентовали в первые дни полномасштабной войны.

"Антитела" на "Голосе страны-12": смотрите видео онлайн

Напомним, с 24 февраля музыканты группы "Антитела" были в рядах территориальной обороны. В составе парамедиков артисты помогали ВСУ на Киевщине, а затем отправились на Харьковщину. В конце августа приказом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного группа "Антитела" была откомандирована из Харьковщины в Киев. После шести месяцев пребывания в зоне боевых действий музыканты вернулись к творчеству, но продолжают помогать собратьям.

Тарас Тополя вместе с коллегами уже неоднократно был за границей с одной целью – чтобы мир не забывал о жестокой войне в нашей стране.

Обратите внимание! 25 декабря "Антитела" приглашают всех поклонников во Львов, чтобы встретиться на концерте. Это выступление станет единственным украинским концертом группы в 2022 году.