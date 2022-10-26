Війна триває і передноворічний період, який завжди дарував усмішки та святковий настрій, цього року буде зовсім інший. Замість того, щоб готуватися до свят і будувати плани на 2023 рік, українці моляться за мир та допомагають ЗСУ якомога швидше перемогти ворога.
Важливо Ми залишатимемося в Україні, – після ракетної атаки "Антитіла" скасували концерти за кордоном
"Антитіла" були на війні, знають, скільки болю вона приносить нашим захисникам і мирним жителям. Музиканти розуміють, що українцям необхідно хоча б на трішки відволікатися від жахливих новин, щоб наповнюватися силами для боротьби.
"Антитіла" дадуть концерт у Львові
Тому колектив перед Новим роком запрошує всіх шанувальників до Львова, щоб зустрітися на концерті. Цей виступ стане єдиним українським концертом "Антитіл" у 2022 році. Вони вперше зіграють новий альбом MLNL, який презентували в перші дні війни. Творчість цього року не була пріоритетом у житті музикантів, але пісні з цієї платівки стали їхнім спільним символом опору та незламності.
Ми зіграємо улюблені пісні українців, які стали саундтреками надії та віри у перемогу. Ми співатимемо про любов до країни, до родини і друзів, як ми робили це завжди. І, звичайно, будемо нагадувати про важливість боротьби, будемо говорити правду, з перших вуст,
– наголосили "Антитіла".
Спеціально для цього концерту готують нову сцену та неймовірне світлове шоу. "Антитіла" запрошують прийти і згадати ту атмосферу, за якою всі скучили. А також обіцяють приємні несподіванки.