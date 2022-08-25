Про це музиканти повідомили у своєму інстаграмі. Вони написали, що "повертаються до творчості". Вони далі будуть перебувати у складі ТРО, проте не в зоні бойових дій.

До слова ТРО – це не іграшки, а биті хлопці, – Тополя розвіяв міф, що у зірок на службі є привілеї

У дописі йдеться, що музиканти вже взяли участь у заходах присвячених Дню Незалежності України, а на черзі їх чекають важливі мистецькі акції за кордоном та соціальна робота.

Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь продовжують нести службу в лавах 130 Батальйону ТРО, проте від сьогодні не виходитимуть згідно бойових розпоряджень на передову в якості стрільців-парамедиків евакуаційних екіпажів. У рамках власного Благодійного Фонду "Антитіла" зосередяться на матеріальному забезпеченні ЗСУ та 130-го Батальйону, підтримці дітей загиблих побратимів, аеро-розробці,

– розповідають у заяві.

Коли Тарас Тополя з колегами вступили у ТРО

За кілька днів до повномасштабного вторгнення музиканти про всяк випадок вступили у територіальну оборону міста Києва. З початком війни вони змінили музичні інструменти на зброю. Перші місяці війни вони перебували на Київщині, а згодом їх перенаправили на гарячий напрямок – північ Харківщини.

Там Тарас Тополя зокрема працював бойовим медиком та водієм, який евакуйовував поранених з поля бою.

У свій день народження він показав, як у своє свято був змушений виконувати роботу та пережив нелегкий досвід: пальцем загиблого захисника він розблоковував телефон, аби військові могли додзвонитись родичам.

Зазначимо, що лідер гурту "Антитіла" має трьох дітей і згідно з законом міг виїхати за кордоном з сім'єю. Проте він відправив до своєї мами у США дружину Alyosha та дітей, а сам залишився боронити країну. За пів року війни чоловік всього 1 раз бачив свою кохану, яка прилетіла до нього в Україну.

Інтерв'ю 24 каналу з Тарасом Тополею: дивитись відео онлайн