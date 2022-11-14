За перемогу в головному вокальному шоу країни боротимуться 12 учасників. Це найкращі вокалісти з чотирьох зіркових команд. Імена суперфіналістів 12 сезону "Голосу країни" дізнавайтеся далі.

Не пропустіть Голос країни 12 сезон 11 випуск: пекельна боротьба за місця в фіналі й доля команди Вакарчука

На етапі нокаутів кожен з тренерів обрав трьох учасників, які пройшли у прямий ефір. У минулі роки прямих ефірів було кілька, але через війну 12 сезон пройде лише з одним прямим ефіром – суперфіналом. Задля безпеки його проведуть у бомбосховищі. Кожну команду представлятимуть троє учасників. З якими вокалістами тренери боротимуться за перемогу під час війни – читайте далі.

Учасники "Голосу країни" 12 сезон

Команда Наді Дорофєєвої

Олександр Свіріденко

Інесса Грицаєнко

Давід Маскиса

Учасники команди Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму шоу

Команда Святослава Вакарчука

Аліє Хаджабадінова

Анна Кіндзерська

Михайло Цар

Учасники команди Святослава Вакарчука / Фото з інстаграму шоу

Зверніть увагу! Всі попередні етапи "Голосу країни" – від сліпих прослуховувань до нокаутів були зняті до 24 лютого. Після повномасштабного вторгнення Святослав Вакарчук заявив, що відмовляється від зйомок у наступних етапах проєкту, оскільки зараз для нього головне завдання – наближення нашої перемоги. Що сталось з учасниками його команди – читайте нижче.

Команда Потапа

Павло Нажига

Василь Палюх

Карина Столаба

Учасники команди Потапа / Фото з інстаграму шоу

Команда Олі Полякової

Сергій Соловйов

Олена Чукаленко

Дімаш Даулетов

Учасники команди Олі Полякової / Фото з інстаграму шоу

Що сталось з командою Святослава Вакарчука

Лідер гурту "Океан Ельзи" та зірковий тренер Святослав Вакарчук відмовився брати участь у прямих ефірах проєкту після 24 лютого. Він вирішив, що важливішою є його місія на фронті – співати для захисників. Тому учасники його команди перейшли до інших тренерів.