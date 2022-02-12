Go_A запалили сцену фіналу Нацвідбору Євробачення-2022: ефектне відео
Український гурт Go_A відкрили фінал Національного відбору Євробачення-2022. Вони виступили на сцені з хітом SHUM.
Знаменитий український етнофолк гурт Go_A у 2020 році виграли Національний відбір, а вже у 2021 підкорювали Європу на Євробаченні. Музиканти запалили сцену фіналу цьогорічного відбору, повідомляє 24 канал.
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Go_A виступили у фіналі Нацвідбору
Колектив відкрив сцену фіналу Національного відбору своїм хітом SHUM. Катерина Павленко з'явилась перед публікою у розкішному образі. Вона постала у бежево-смарагдовій сукні з ефектними вставками з птахами, які символізують чоловіків з гурту, та блискучим камінням.
Співачка доповнила образ короною та кольє. Катерина завершила look макіяжем – підкреслила очі темними тінями й нафарбувала губи помадою.
Go_A виступили у фіналі Нацвідбору / Скриншот з відео
Go_A виступили у фіналі Нацвідбору: дивіться відео онлайн
Як Go_A підкорили світ після Євробачення-2022
- У фіналі міжнародного конкурсу Євробачення колектив посів 5 місце, водночас лише за голосуванням глядачів – 2 місце.
- Після зльоту на Євробаченні пісня SHUM стала завойовувати світові чарти: вона зайняла перше місце у чартах Spotify одразу 8 країн та згодом увірвалась на першу сходинку світового чарту; відео виступу представників України на Євробаченні увійшло у 10 найкращих на YouTube; SHUM став першим україномовним хітом, що залетів у чарт Billboard.