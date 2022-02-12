Go_A запалили сцену фіналу Нацвідбору Євробачення-2022: ефектне відео

Український гурт Go_A відкрили фінал Національного відбору Євробачення-2022. Вони виступили на сцені з хітом SHUM.

Знаменитий український етнофолк гурт Go_A у 2020 році виграли Національний відбір, а вже у 2021 підкорювали Європу на Євробаченні. Музиканти запалили сцену фіналу цьогорічного відбору, повідомляє 24 канал.

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Go_A виступили у фіналі Нацвідбору

Колектив відкрив сцену фіналу Національного відбору своїм хітом SHUM. Катерина Павленко з'явилась перед публікою у розкішному образі. Вона постала у бежево-смарагдовій сукні з ефектними вставками з птахами, які символізують чоловіків з гурту, та блискучим камінням.

Співачка доповнила образ короною та кольє. Катерина завершила look макіяжем – підкреслила очі темними тінями й нафарбувала губи помадою.



Go_A виступили у фіналі Нацвідбору / Скриншот з відео

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