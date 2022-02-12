Знаменитая украинская этно-фолк группа Go_A в 2020 году выиграла Национальный отбор, а уже в 2021 покоряла Европу на Евровидении. Музыканты зажгли сцену финала нынешнего отбора.

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Go_A выступили в финале Нацотбора

Коллектив открыл сцену финала Национального отбора своим хитом SHUM. Екатерина Павленко появилась перед публикой в роскошном образе. Она предстала в бежево-изумрудном платье с яркими вставками с птицами и сверкающими камнями.

Певица дополнила образ короной и колье. Екатерина завершила look макияжем – подчеркнула глаза темными тенями и накрасила губы помадой.



Go_A выступили в финале Нацотбора / Скриншот с видео

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