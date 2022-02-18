Глава Суспільного пояснив, на що пішли 20 мільйонів гривень на Нацвідборі
Джерело:"Главком"
Микола Чернотицький розповів, що 20 мільйонів гривень, які було виділено з Держбюджету на конкурс відбору Євробачення, покрили не лише саме шоу, а й майбутні витрати в Італію. За усіма деталями він пропонує звертатись до ProZorro.
Медіаексперт та голова Суспільного мовника Чернотицький зазначив, що така грандіозна сума у 20 мільйонів – це "не ціна одного телеконцерту". Сюди, за словами Чорнотицького, входить ціна всього проєкту Євробачення: від забезпечення реалізації телевізійної версії Нацвідбору конкурсу до поїздки із постановкою номера у Турині.
До слова За мої та ваші гроші зробили лажу, – Кондратюк про Нацвідбір та помилки Суспільного
За його словами, вся інформація відкрита і доступна на ресурсі Prozorro, але якщо коротко узагальнити, то кошти пішли на:
- проведення попереднього відбору виконавців;
- формування журі Нацвідбору, забезпечення голосування;
- творчо-технічна пропозиція проведення фіналу – локація, сценічне рішення, режисерське бачення, до якого входить постановка номерів фіналістів, проведення репетицій, забезпечення створення телевізійної версії Нацвідбору (включно з розробкою і виготовленням айдентики та графічного пакета);
- передача прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного мовлення;
- створення резервної телевізійної версії виступу представника України для Євробачення-2022;
- постановка номеру для виступу в Турині;
- забезпечення усім для поїздки в Турин не лише співаків, а й творчого та технічного персоналу.
Національний відбір-2022 в Україні / Фото Суспільного, Анастасія Мантач, Артем Галкін
Чернотицький зокрема додав, що компанія-підрядник Friends Productions продюсера Олексія Гончаренка, яка відповідала за реалізацію Нацвідбору, була відібрана на відкритому конкурсі.
Проблеми з Нацвідбором: головне
Зазначимо, що у глядачів Суспільного і прихильників Євробачення виникло чимало питань, чому на Нацвідборі було кілька проблем: вимикання звуку під час виступу гурту Cloudless та плутанина з оголошенням результатів голосування.
Також шанувальники обурені поганим рівнем проінформованості та підготування щодо підбору виконавців, які в минулому відвідували Крим чи Росію.
Через такий скандал і дискваліфікували артистку Alina Pash, тому що вона надала фейкову довідку про сухопутній перетин адмінкордону Криму.
Зараз Суспільне вирішує, хто повинен поїхати на Євробачення-2022. Найбільш імовірно, що це буде Kalush Orchestra.