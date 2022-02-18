Медіаексперт та голова Суспільного мовника Чернотицький зазначив, що така грандіозна сума у 20 мільйонів – це "не ціна одного телеконцерту". Сюди, за словами Чорнотицького, входить ціна всього проєкту Євробачення: від забезпечення реалізації телевізійної версії Нацвідбору конкурсу до поїздки із постановкою номера у Турині.

До слова За мої та ваші гроші зробили лажу, – Кондратюк про Нацвідбір та помилки Суспільного

За його словами, вся інформація відкрита і доступна на ресурсі Prozorro, але якщо коротко узагальнити, то кошти пішли на:

проведення попереднього відбору виконавців;

формування журі Нацвідбору, забезпечення голосування;

творчо-технічна пропозиція проведення фіналу – локація, сценічне рішення, режисерське бачення, до якого входить постановка номерів фіналістів, проведення репетицій, забезпечення створення телевізійної версії Нацвідбору (включно з розробкою і виготовленням айдентики та графічного пакета);

передача прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного мовлення;

створення резервної телевізійної версії виступу представника України для Євробачення-2022;

постановка номеру для виступу в Турині;

забезпечення усім для поїздки в Турин не лише співаків, а й творчого та технічного персоналу.



Національний відбір-2022 в Україні / Фото Суспільного, Анастасія Мантач, Артем Галкін

Чернотицький зокрема додав, що компанія-підрядник Friends Productions продюсера Олексія Гончаренка, яка відповідала за реалізацію Нацвідбору, була відібрана на відкритому конкурсі.

Проблеми з Нацвідбором: головне

Зазначимо, що у глядачів Суспільного і прихильників Євробачення виникло чимало питань, чому на Нацвідборі було кілька проблем: вимикання звуку під час виступу гурту Cloudless та плутанина з оголошенням результатів голосування.

Також шанувальники обурені поганим рівнем проінформованості та підготування щодо підбору виконавців, які в минулому відвідували Крим чи Росію.

Через такий скандал і дискваліфікували артистку Alina Pash, тому що вона надала фейкову довідку про сухопутній перетин адмінкордону Криму.

Зараз Суспільне вирішує, хто повинен поїхати на Євробачення-2022. Найбільш імовірно, що це буде Kalush Orchestra.