Вадим Лисиця зазначив, що на конкурс Нацвідбору, який у 2022 році проводив лише суспільний мовник, а не в співпраці з каналом СТБ, витратили 20 мільйонів гривень! І це всього на одне шоу, коли у попередні роки проводили 3 ефіри за меншу суму.

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За словами продюсера у коментарі 24 каналу, Суспільному мовнику виділили 20 мільйонів гривень з держбюджету. Він вимагає від організаторів детальний звіт про те, куди і на що пішли гроші платників податків, а решту просить повернути назад.

Мене вбило те, що виділили 20 мільйонів гривень на Національний відбір, на поїздку на Євробачення. Історично – це нереальна історія, бо ми з Alyosha свого часу "полиняли" на 400 тисяч євро, 220 з яких я ще винен за це Євробачення,

– зізнався саундпродюсер.

Зазначимо, що у 2011 році Alyosha представляла Україну на Євробаченні-2010 у Норвегії. З 2009 по 2018 рік її продюсером був Вадим Лисиця, тому всі витрати на поїздку він взяв на себе й розраховується за неї досі.



Вадим Лисиця і Alyosha / Фото з відкритих джерел

"За мої та ваші гроші зробили лажу"

Таким низьким рівнем організації шоу, коли пропадав звук під час виступу гурту Cloudless та скандальне оголошення результатів "на листочку", залишився незадоволеним Ігор Кондратюк.

"Мав бути творчий конкурс, а вийшов конкурс серед тих, хто найбільш законослухняний. Це проблема Суспільного. Мені шкода, бо за мої та ваші гроші зробили лажу. Її зробили не тому, що вони зрадники, а тому, що в них є недостатньо кваліфікації", – наголосив продюсер.

Актриса Ольга Сумська теж в одному з фейсбук-дописів у коментарях підтвердила інформацію, що відбір-2022 обійшовся Україні у майже 20 мільйонів гривень.



Ольга Сумська про відбір / Скриншот з фейсбуку