Медиаэксперт и глава Суспільного Николай Чернотицкий отметил, что такая грандиозная сумма в 20 миллионов – это "не цена одного телеконцерта". Сюда, по словам Чернотицкого, входит стоимость всего проекта Евровидения: от обеспечения реализации телевизионной версии Нацотбора конкурса до поездки с постановкой номера в Турине.

К слову За мои и ваши деньги сделали лажу, – Кондратюк о Нацотборе и ошибках Суспільного

По его словам, вся информация открыта и доступна на ресурсе Prozorro, но если кратко обобщить, то средства пошли на:

проведение предварительного отбора исполнителей;

формирование жюри Нацотбора; обеспечение голосования;

творческо-техническое предложение проведения финала – локация, сценическое решение, режиссерское видение, в которое входит постановка номеров финалистов, проведение репетиций, обеспечение создания телевизионной версии Нацотбора (включая разработку и изготовление айдентики и графического пакета);

передачу прямоэфирного сигнала на телеканалы Суспільного;

создание резервной телевизионной версии выступления представителя Украины для Евровидения-2022;

постановку номера для выступления в Турине;

обеспечение всего для поездки в Турин не только певцов, но и творческого и технического персонала.

Национальный отбор-2022 в Украине / Фото Суспільного, Анастасия Мантач, Артем Галкин

Чернотицкий добавил, что компания-подрядчик Friends Productions продюсера Алексея Гончаренко, которая отвечала за реализацию Нацотбора, была отобрана на открытом конкурсе.

Проблемы с Нацотбором: главное

Отметим, что у зрителей Суспільного и поклонников Евровидения возникло немало вопросов, почему на Нацотборе было несколько проблем: выключение звука во время выступления группы Cloudless и путаница с оглашением результатов голосования.

Также поклонники возмущены плохим уровнем проинформированности и подготовки относительно подбора исполнителей, которые в прошлом посещали Крым или Россию.

Из-за такого скандала и дисквалифицировали артистку Alina Pash, потому что она предоставила фейковую справку о сухопутном пересечении админграницы Крыма.

Сейчас Суспільне решает, кто должен ехать на Евровидение-2022. Наиболее вероятно, что это будет Kalush Orchestra.