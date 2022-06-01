Гламурні та зухвалі: італійські рокери Måneskin випустили кліп на пісню Supermodel
Джерело:ютуб-канал Måneskin
Італійський рок-гурт Måneskin презентував запальний кдіп на пісню Supermodel, з якою виступав у фіналі Євробачення-2022. У кліпі музиканти постали у вбраннях від елітного бренду одягу Gucci.
Як зазвичай, Måneskin у кліпі постали гламурними та зухвалими. Колектив тривалий час працював над відео, щоб потішити шанувальників.
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Måneskin презентували кліп Supermodel
Поміж гастролями артисти потішили прихильників прем'єрою нового відео. Måneskin написали трек Supermodel в Лос-Анджелесі, де провели декілька місяців.
Іноді ми були здивовані та заінтриговані, дізнавшись, як люди турбуються про свій статус, стають одержимими зовнішністю та зв'язками,
– сказали музиканти.
Måneskin – Supermodel: дивіться відео онлайн
Життя Måneskin після перемоги на Євробаченні-2021
- У червні 2021 року тріумфатори пісенного конкурсу позували у стильній фотосесії для Vanity Fair Italia.
- Згодом музиканти випустили провокативну відеороботу на популярний трек I wanna be your slave, де показали поцілунок соліста і барабанщика.
- Måneskin мали концерт в Росії. Однак там вони танцювали під трек українського колективу Go_A та підставили зрадницю MARUV.
- У вересні 2021 колектив оголосив, що приїде з концертом в Україну. Виступ був запланований на 7 березня 2022. Через пандемію коронавірусу його перенесли, а потім розпочалася війна і концерт скасували.
- Першою піснею, яку колектив презентував після Євробачення, стала MAMMAMIA. У кліпі показали багато пристрасті та жорстокості.
- Музиканти отримали нагороду MTV EMA 2021 у номінації "Найкращий рок-гурт".
- Навесні 2022 року Måneskin повідомили про відновлення туру. Артисти скасували концерти на Росії та підтримали Україну.
- Måneskin підтримав Україну короткою потужною піснею. У ролику вони показали моторошні кадри з війни в Україні.
- Також гурт висловив підтримку Україні на фестивалі Coachella та послав Путіна.
- Måneskin виступив у фіналі Євробачення-2022. Виступ був під загрозою, оскільки перед ним соліст Даміано Давид травмував ногу та пересувався з допомогою тростини.
- Колектив прокоментував перемогу Kalush Orchestra, підкресливши, що навіть у темні часи музика несе світло.