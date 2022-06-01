Гламурні та зухвалі: італійські рокери Måneskin випустили кліп на пісню Supermodel

Італійський рок-гурт Måneskin презентував запальний кдіп на пісню Supermodel, з якою виступав у фіналі Євробачення-2022. У кліпі музиканти постали у вбраннях від елітного бренду одягу Gucci.

Як зазвичай, Måneskin у кліпі постали гламурними та зухвалими. Колектив тривалий час працював над відео, щоб потішити шанувальників.

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Måneskin презентували кліп Supermodel

Поміж гастролями артисти потішили прихильників прем'єрою нового відео. Måneskin написали трек Supermodel в Лос-Анджелесі, де провели декілька місяців.

Іноді ми були здивовані та заінтриговані, дізнавшись, як люди турбуються про свій статус, стають одержимими зовнішністю та зв'язками,

– сказали музиканти.

Måneskin – Supermodel: дивіться відео онлайн

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