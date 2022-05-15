Італійський гурт Måneskin підтримує Україну як музично, так і через війну. Вони висловились щодо перемоги українського гурту Kalush Orchestra.

До слова Гурт Kalush Orchestra з України переміг на Євробаченні-2022

Måneskin прокоментували перемогу України

Італійський колектив зауважили, що перемога українців є заслуженою та символізує значно більше, ніж просто статус. Вони додали, що навіть у тяжкі часи музика є світлом.

Так, Україна! Kalush Orchestra. Це означає навіть більше, ніж заслужена перемога. У темні часи музика завжди здатна принести світло і змусити кожного почуватися ближче. Дякую,

– написали Måneskin.



Україна – переможець Євробачення-2022 / Фото з офіційного сайту

До речі, Måneskin взяли участь у грандіозному фіналі Євробачення-2022. Гурт запалив сцену драйвовим виконанням хіта Supermodel. Також колектив розповів, що цього року відбудеться прем'єра фільму про Елвіса Преслі, до якого Måneskin записали один з саундтреків і виконали його на сцені пісенного конкурсу. Вокаліст Даміано Давид зумів підкорити публіку попри те, що напередодні травмувався.

Нагадаємо, Måneskin підтримали Україну, яка потерпає через військове вторгнення Росії. Вони записали коротке відео, у якому показали жорстокі кадри з війни. Також артисти метафорично звернулись до росіян, спитавши їх, як вони можуть спати з усіма смертями на їхніх руках. Згодом італійці послали Путіна зі сцени Coachella-2022.

"Ті, хто мене чують, кажу – не впадайте у відчай. Свобода, яку вони забирають у нас, повернеться людям. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине! Не підкоряйтеся тим чудовиськам – машинізованим людям, з машинним розумом та серцем. Ви не машина, ви не худоба! Ви – люди! Ви маєте силу зробити це життя вільним та красивим, зробити це життя чудовою пригодою! Давайте використаємо цю силу – давайте всі об'єднаємося! Вільна Україна! На**й Путіна!".