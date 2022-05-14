Зараз музикант пересувається з допомогою тростини. Чи побачимо Måneskin у фіналі Євробачення-2022 – дізнавайтеся далі.
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Соліст Måneskin травмував ногу
На виступ запальних італійських рокерів чекає весь світ. Хоча Даміано травмував ногу, зараз пересувається з тростиною, але запевнив, що виступ Måneskin на сцені Євробачення-2022 обов'язково відбудеться.
Ми запалимо сцену в будь-якому випадку. Не турбуйтеся про мене. Люблю всіх,
– написав Даміано в сторіз.
Соліст Måneskin травмував ногу / Скриншот інстаграм-сторіз Даміано Давида
Соліст Måneskin травмував ногу / Скриншот інстаграм-сторіз Даміано Давида
Måneskin підтримують Україну
- У березні колектив оголосив про відновлення туру, скасував концерти в Росії та підтримав Україну.
- "Як ви спите вночі": Måneskin підтримали Україну потужною піснею з кадрами війни.
- Росіянам підгорить: Måneskin підтримав Україну на фестивалі Coachella та послав Путіна.