У Москву гурт Måneskin прилетів у понеділок, 30 серпня. Це перший візит італійців у Росію. У повному складі вони прибули на фан-зустріч, яку організував заборонений в Україні сервіс "Яндекс.Музыка".
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Судячи з профілю сервісу в інстаграмі, захід відбувся у вівторок, 31 серпня, в московському парку імені Горького. Переможці Євробачення-2021 не співали для російської публіки, а лише фотографувалися та відповідали на запитання шанувальників.
Як розповіли Måneskin, перші подарунки від фанів вони отримали по прильоту в Москву. Їм вручили рожеві шапки-вушанки, горілку та червону ікру. Вночі італійці спокійно розгулювали столицею Росії.
Гурт Måneskin у Росії / Скриншот з відео "Яндекс.Музыка"
Гурт Måneskin у Росії / Скриншот з відео "Яндекс.Музыка"
До слова, співачка Manizha – представниця Росії на Євробаченні-2021 – не зачепила переможців Måneskin. Своїм фаворитом італійці назвали Україну – етнофольк гурт Go_A:
- вони намагалися переспівати запальний трек SHUM;
- соліст Даміано Давід слухав українську "Веснянку", повертаючись додому з Роттердама;
- ба більше, невдовзі Måneskin і Go_A випустять спільний трек, за написання якого взялись незадовго після Євробачення-2021.