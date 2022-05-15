Після виступу 25 фіналістів Євробачення-2022 на сцену вийшли переможці минулого року. Замість переможної пісні Måneskin заспівали новий трек, який вже підкорює музичні платформи світу.
До теми Соліст Måneskin травмувався перед виступом у фіналі Євробачення-2022
Світова прем'єра Måneskin на сцені Євробачення-2022
Перед фіналом соліст гурту Даміано Давид травмував ногу, однак все-таки вийшов на сцену. Під час виступу було видно, що Даміано було боляче. Та він все одно запалив сцену драйвовим виконанням хіта Supermodel.
Також колектив розповів, що цього року відбудеться прем'єра фільму про Елвіса Преслі, до якого Måneskin записали один з саундтреків і виконали його на сцені пісенного конкурсу.
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