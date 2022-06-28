Вона завжди була імпресивною, – Фагот зізнався, що був шокований заявами Єгорової

Український виконавець Фагот дав відверте інтерв'ю, де розповів про власну позицію щодо українців, які зрадили свою країну та грають "на руку Кремля". Найбільше його шокувала ведуча Сніжана Єгорова.

За словами Олега Михайлюти (Фагота), він не розуміє, як після стількох місяців повномасштабного вторгнення Сніжана досі не усвідомила масштабу подій.

До слова Фагот з ТНМК розповів про його роботу на фронті: "Командири мене бережуть"

Я дуже здивувався, що Снєжа з’їхала з глузду. Мені вона завжди була імпресивною, але коли вона почала нести ху*ню про ху*ла, оце мене дуже здивувало. Як до них можна ставитися? Три місяці вже йде війна. І за три місяці у наш час вже можна усвідомити все і зрозуміти, що ти можеш зробити. Якщо з кожним днем вони усвідомлюють і нічого не роблять, щоб зупинити це все, значить, вони мовчки погоджуються,

– каже Фагот.

Він переконаний, що кожен росіянин вже давно зрозумів, що відбувається. Просто вони удають, що їх українці обдурюють: "Вся рашка, кожен з них погоджується. Якщо перший тиждень: "Ой, щось не те. Ой, нас обдурили. Нам не то розказали". Три місяці. Три с*ка місяці. Уже достатньо для всього. Далі це – конкретна особиста відповідальність".

Фагот навів до прикладу росіянина Face, який один з небагатьох засудив війну та виїхав з країни. Загалом російські виконавці продовжують толерувати ідеї "імперіалізму Росії":

Це цинічно, лицемірно і мерзотно. Хіп-хоп – це ніби "трушна" музика з яйцями, музичка позицій. Це ж словом треба розказати. А натяк на людину з’явився виключно у Фейса. Вся та хіп-хоп братія см*кче в три прихлопа. Це реально країна-фейк, країна брехні, цинізму, лицемірства в геометричній прогресії. І от на цьому вони заробляють свої дивіденди. Більше вони нічого не вміють – тільки брехати,

– різко відповів Фагот.

"Зашквари" Єгорової

Колишня дружина Ореста Лютого від початку війни Росії відзначалась багатьма гострими заявами:

Останнім часом жінка проживала у Туреччині зі своїми дітьми, але їй не дозволили продовжити закордонні паспорти неповнолітніх дітей. Ймовірною причиною стала проросійська позиція жінки. Тому 16 березня неочікувано в її телеграм-каналі з'явився допис з вибаченням перед українцями. Що вона нібито все зрозуміла і помилялась щодо дій Путіна. Проте згодом з'ясувалось, що її телеграм зламали хакери. Зараз її сторінки у соцмережах неактивні або заблоковані.