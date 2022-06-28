По словам Олега Михайлюты (Фагота), он не понимает, как после стольких месяцев полномасштабного вторжения Снежана до сих пор не осознала масштаб событий.

К слову Фагот из ТНМК рассказал о его работе на фронте: "Командиры меня берегут"

Я очень удивился, что Снежа сошла с ума. Мне она всегда была импрессивной, но когда она начала нести ху*ню о ху*ле, это меня очень удивило. Как к ним можно относиться? Три месяца уже идет война. И через три месяца в наше время уже можно понять все и понять, что ты можешь сделать. Если с каждым днем они осознают и ничего не делают, чтобы остановить это все, значит они молча соглашаются,

– говорит Фагот.

Он убежден, что каждый россиянин уже давно понял, что происходит. Просто они делают вид, что их украинцы обманывают: "Вся рашка, каждый из них соглашается. Если первая неделя: "Ой, что-то не то. Ой, нас обманули. Нам не то рассказали". Три месяца. Три с*ка месяца. Уже достаточно для всего. Дальше это – конкретная личная ответственность".

Фагот привел в пример россиянина Face, который один из немногих осудил войну и уехал из страны. В общем, российские исполнители продолжают толеровать идеи "империализма России":

Это цинично, лицемерно и мерзко. Хип-хоп – это как бы "трусливая" музыка с яйцами, музыка позиций. Это слово надо рассказать. А намек на человека появился исключительно у Фейса. Вся та хип-хоп братия со*ет в три прихлопа. Это реально страна-фейк, страна лжи, цинизма, лицемерия в геометрической прогрессии. И вот на этом они зарабатывают свои дивиденды. Больше они ничего не умеют – только лгать,

– резко ответил Фагот.

"Зашквары" Егоровой

Бывшая жена Ореста Февраля с начала войны России отмечалась многими острыми заявлениями:

В последнее время женщина проживала в Турции со своими детьми, но ей не разрешили продлить загранпаспорта несовершеннолетних детей. Вероятной причиной явилась пророссийская позиция женщины. Поэтому 16 марта неожиданно в ее телеграмм-канале появилось сообщение с извинением перед украинцами. Что она вроде бы все поняла и ошибалась в отношении действий Путина. Однако впоследствии выяснилось, что ее телеграммы сломали хакеры. Сейчас ее странички в соцсетях неактивны или заблокированы.