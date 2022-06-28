За словами Олега Михайлюти (Фагота), він не розуміє, як після стількох місяців повномасштабного вторгнення Сніжана досі не усвідомила масштабу подій.

До слова Фагот з ТНМК розповів про його роботу на фронті: "Командири мене бережуть"

Я дуже здивувався, що Снєжа з’їхала з глузду. Мені вона завжди була імпресивною, але коли вона почала нести ху*ню про ху*ла, оце мене дуже здивувало. Як до них можна ставитися? Три місяці вже йде війна. І за три місяці у наш час вже можна усвідомити все і зрозуміти, що ти можеш зробити. Якщо з кожним днем вони усвідомлюють і нічого не роблять, щоб зупинити це все, значить, вони мовчки погоджуються,

– каже Фагот.

Він переконаний, що кожен росіянин вже давно зрозумів, що відбувається. Просто вони удають, що їх українці обдурюють: "Вся рашка, кожен з них погоджується. Якщо перший тиждень: "Ой, щось не те. Ой, нас обдурили. Нам не то розказали". Три місяці. Три с*ка місяці. Уже достатньо для всього. Далі це – конкретна особиста відповідальність".

Фагот навів до прикладу росіянина Face, який один з небагатьох засудив війну та виїхав з країни. Загалом російські виконавці продовжують толерувати ідеї "імперіалізму Росії":

Це цинічно, лицемірно і мерзотно. Хіп-хоп – це ніби "трушна" музика з яйцями, музичка позицій. Це ж словом треба розказати. А натяк на людину з’явився виключно у Фейса. Вся та хіп-хоп братія см*кче в три прихлопа. Це реально країна-фейк, країна брехні, цинізму, лицемірства в геометричній прогресії. І от на цьому вони заробляють свої дивіденди. Більше вони нічого не вміють – тільки брехати,

– різко відповів Фагот.

"Зашквари" Єгорової

Колишня дружина Ореста Лютого від початку війни Росії відзначалась багатьма гострими заявами:

Останнім часом жінка проживала у Туреччині зі своїми дітьми, але їй не дозволили продовжити закордонні паспорти неповнолітніх дітей. Ймовірною причиною стала проросійська позиція жінки. Тому 16 березня неочікувано в її телеграм-каналі з'явився допис з вибаченням перед українцями. Що вона нібито все зрозуміла і помилялась щодо дій Путіна. Проте згодом з'ясувалось, що її телеграм зламали хакери. Зараз її сторінки у соцмережах неактивні або заблоковані.