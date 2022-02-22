21 лютого окупант прийняв цинічне рішення. Його вкотре підтримала скандальна Єгорова й в телеграм-каналі публічно розхвалила.

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Єгорова назвала Путіна "героєм нашого часу"

У телеграм-каналі Сніжана Єгорова пораділа за жителів Донбасу, адже, за її словами, тепер на цій території точно буде мир.

"Друзі мої, прекрасні! Я знаю, що ви повірите! Сьогодні я цілий день до вечора слухала апокаліпсис. Одкровення Іоана Богослова. Потім пояснення та роздуми про нього Андрія Ткачева. А в цей час Путін підписав указ про визнання "ЛДНР"! Бог у допомогу! Нехай буде мир на землі Донбасу!", – написала телеведуча.



Сніжана Єгорова про рішення Путіна / Скриншот телеграм-каналу ведучої

Та на цьому Єгорова не зупинилася. Далі вона ще більше зганьбилася, назвавши Путіна "героєм нашого часу":

"Історичне рішення героя нашого часу! Мир Донбасу!"

"Без оманливого пафосу, герой нашого часу!"



Сніжана Єгорова назвала Путіна героєм / Скриншот телеграм-каналу ведучої

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Сніжана Єгорова назвала Путіна героєм / Скриншот телеграм-каналу ведучої

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