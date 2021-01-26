Телеведуча та акторка Сніжана Єгорова відома скандальними висловлюваннями. Днями вона розпалила дискусію у фейсбуці, опублікувавши глузливу картинку про перехід сфери обслуговування на державну мову.

Джерело: фейсбук Сніжани Єгорової

Знаменитість посміялась з жарту про те, що українська мова потрібна лише тим, хто планує працювати офіціантом.

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Сніжана Єгорова поглузувала з закону про державну мову

У власному профілі ведуча розмістила картинку з написом: "Мамо, а навіщо мені вчити українську мову? Тому що без неї, синку, ти не зможеш працювати офіціантом".

Так, свою позицію щодо нової норми закону про державну мову та переходу сфери обслуговування на українську мову Сніжана Єгорова висловила публічно. Вона поцікавилась у користувачів, чи погоджуються вони з нововведенням.

Доброго ранку! А що ви думаєте з цього приводу?! Збіг?

– написала знаменитість.

Реакція мережі

Жарт Сніжани Єгорової викликав дискусію в коментарях. Більшість фоловерів підтримали телезірку та зізнались, що вважають недоцільним перехід персоналу на українську мову. Нову норму закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" вони вважають утиском населення:

Без української можна жити в будь-якій країні світу. Без української не можна жити, як з'ясувалось, тільки в Україні. Але в Україні жити не можна в цілому. Навіть уже мовчки;

До цього свавілля нічого не мала проти української. Вірші Шевченка на пам'ять знає ще зі школи. А ось тепер з принципу – бойкот;

Думаю, що цей закон є кричущим порушенням прав і свобод українців і веде до розколу країни;

І не тільки офіціантом, а й касиром в супермаркеті;

Однак є й ті, які не поділяють позицію Сніжани Єгорової та підтримують нововведення:

Нехай хто якою хоче, тою і говорить. Мені без різниці;

Яка ви примітивна;

Живемо в Україні, отже мова українська! Це особисто моя думка, хоч і розмовляю російською.

Нагадаємо, раніше закон про державну мову публічно підтримали співачки Оля Полякова та Злата Огнєвіч.