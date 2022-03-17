Єгорова наказала своїм 35 тисячам прихильникам в інстаграмі відписатись від її телеграму, на який підписано 2200 людей, бо вчора його зламали. Але хакери добрались й до інших її соціальних мереж.

Читайте також Просто не хочуть мені вірити, – Слава Камінська пересварилась зі своїми друзями з Росії

"Друзі мої прекрасні. Мій телеграм сьогодні зламами. Тепер я там лише як користувач. Ютуб заблоковано. Бан три місяці. Відео видалені через страйки. Інстаграм поки що мій! З нього йде дубль до фейсбуку за замовчуванням (станом на 17 березня фейсбук теж зламали, – Showbiz 24). Часткова втрата спільнот та масована атака наклепу та ненависті… Але незважаючи на це, я люблю вас люди", – написала скандальна телеведуча.



У Єгорової зламали телеграм-канал / Фото з інстаграму ведучої

Що відомо про "вибачення" Єгорової

Колишня дружина Ореста Лютого останніми місяцями відзначалась багатьма гострими заявами:

Останнім часом жінка проживала у Туреччині зі своїми дітьми, але їй не дозволили продовжити закордонні паспорти неповнолітніх дітей. Ймовірною причиною стала проросійська позиція жінки. Тому 16 березня неочікувано в її телеграм-каналі з'явився допис з вибаченням перед українцями. Що вона нібито все зрозуміла і помилялась щодо дій Путіна.

Всім властиво помилятися. І ось нарешті до мене дійшло. Українці! Я сподіваюся, це скоро закінчиться. Росія скоро розстріляє весь боєзапас і нарешті настане тиша. Я сподіваюся, що все вирішиться швидко,

– писала жінка.