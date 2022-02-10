Ешлі Грем показала перше фото новонароджених двійнят і розсекретила їхні імена

Американська модель Ешлі Грем стала мамою місяць тому. Та днями вона наважилась показати світові перше фото двійнят.

Відома американська модель Ешлі Грем вперше за місяць повернулась у мережу. Вона опублікувала перше фото новонароджених дітей.

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Як звати малюків Ешлі Грем

Як відомо, знаменитість стала мамою двійнят-хлопчиків. Їх вона назвала Романом та Малахієм. Модель поділилась, що її батьківство тепер вкрай нелегке.

Мої хлопчики були найкращими вчителями й найбільшим нагадуванням про те, що я можу робити важкі речі. Це було нелегко, але воно того варте. Досі не можу повірити, що у мене троє дітей. Не можу дочекатися, щоб незабаром поділитися з вами деталями моїх пологів та післяпологової подорожі,

– розповіла Ешлі Грем.

Перше фото двійнят

Модель опублікувала перше фото двійнят. На фото вона позувала на ліжку, у тонкому молочному кардигані. Одного малюка Ешлі годувала грудьми, а іншого тримала на руках. Хлопчики постали спиною до камери, тож їхніх облич Грем ще не засвітила.



Ешлі Грем з двійнятами / Фото з інстаграму Ешлі Грем

Вагітність Ешлі Грем