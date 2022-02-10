Ешлі Грем показала перше фото новонароджених двійнят і розсекретила їхні імена
Джерело:інстаграм Ешлі Грем
Американська модель Ешлі Грем стала мамою місяць тому. Та днями вона наважилась показати світові перше фото двійнят.
Відома американська модель Ешлі Грем вперше за місяць повернулась у мережу. Вона опублікувала перше фото новонароджених дітей.
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Як звати малюків Ешлі Грем
Як відомо, знаменитість стала мамою двійнят-хлопчиків. Їх вона назвала Романом та Малахієм. Модель поділилась, що її батьківство тепер вкрай нелегке.
Мої хлопчики були найкращими вчителями й найбільшим нагадуванням про те, що я можу робити важкі речі. Це було нелегко, але воно того варте. Досі не можу повірити, що у мене троє дітей. Не можу дочекатися, щоб незабаром поділитися з вами деталями моїх пологів та післяпологової подорожі,
– розповіла Ешлі Грем.
Перше фото двійнят
Модель опублікувала перше фото двійнят. На фото вона позувала на ліжку, у тонкому молочному кардигані. Одного малюка Ешлі годувала грудьми, а іншого тримала на руках. Хлопчики постали спиною до камери, тож їхніх облич Грем ще не засвітила.
Ешлі Грем з двійнятами / Фото з інстаграму Ешлі Грем
Вагітність Ешлі Грем
- У липні 2021 року модель оголосила, що вдруге стане мамою. Вона опублікувала чуттєве фото, зроблене її чоловіком. Ешлі Грем не приховувала своєї вагітності й ділилася зі світом красивими світлинами з ефектних фотосесій.
- У вересні модель зізналась, що стане мамою двійні. Зірка опублікувала в мережі зворушливе відео, у якому повідомляє новину чоловікові.
- 7 січня Ешлі Грем народила. Вона попросила у фанів трохи часу для відновлення. Як і першого разу, пологи проходили вдома.