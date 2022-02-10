Известная американская модель Эшли Грэм впервые за месяц вернулась в сеть. Она опубликовала первое фото новорожденных детей.

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Как зовут малышей Эшли Грэм

Как известно, знаменитость стала мамой двойняшек-мальчиков. Их она назвала Романом и Малахием. Модель поделилась, что ее материнство теперь крайне нелегкое.

Мои мальчики были лучшими учителями и самым большим напоминанием о том, что я могу делать трудные вещи. Это было нелегко, но оно того стоило. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей. Не могу дождаться, чтобы вскоре поделиться с вами деталями моих родов и послеродового путешествия,

– рассказала Эшли Грэм.

Первое фото двойняшек

Модель опубликовала первое фото двойняшек. На фото она позировала на кровати, в тонком молочном кардигане. Одного малыша Эшли кормила грудью, а другого держала на руках. Мальчики появились спиной к камере, так что их лица Грэм еще не засветила.



Эшли Грэм с двойняшками / Фото из инстаграма Эшли Грэм

Беременность Эшли Грэм