Известная американская модель Эшли Грэм впервые за месяц вернулась в сеть. Она опубликовала первое фото новорожденных детей.
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Как зовут малышей Эшли Грэм
Как известно, знаменитость стала мамой двойняшек-мальчиков. Их она назвала Романом и Малахием. Модель поделилась, что ее материнство теперь крайне нелегкое.
Мои мальчики были лучшими учителями и самым большим напоминанием о том, что я могу делать трудные вещи. Это было нелегко, но оно того стоило. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей. Не могу дождаться, чтобы вскоре поделиться с вами деталями моих родов и послеродового путешествия,
– рассказала Эшли Грэм.
Первое фото двойняшек
Модель опубликовала первое фото двойняшек. На фото она позировала на кровати, в тонком молочном кардигане. Одного малыша Эшли кормила грудью, а другого держала на руках. Мальчики появились спиной к камере, так что их лица Грэм еще не засветила.
Эшли Грэм с двойняшками / Фото из инстаграма Эшли Грэм
Беременность Эшли Грэм
- В июле 2021 года модель объявила, что во второй раз станет мамой. Она опубликовала чувственное фото, сделанное ее мужем. Эшли Грэм не скрывала своей беременности и делилась с миром красивыми фотографиями из эффектных фотосессий.
- В сентябре модель призналась, что станет мамой двойни. Звезда опубликовала в сети трогательное видео, в котором сообщает новость мужу.
- 7 января Эшли Грэм родила. Она попросила у фанов немного времени для восстановления. Как и в первый раз, роды проходили дома.