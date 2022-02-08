Про поповнення в сім'ї супермоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі та актора Джейсона Стейтема повідомляли лише у пресі. Та днями знаменитості підтвердили новину.

Не пропустіть Кайлі Дженнер народила другого малюка: перше фото

Розі Гантінгтон-Вайтлі народила доньку

Супермодель опублікувала зворушливий знімок. Вона сфотографувала люльку-кошик у молочних кольорах, у якій спала донечка. На фото лиш помітна її маленька рука.

Розі Гантінгтон-Вайтлі підтвердила, що стала мамою 2 лютого. Також вона розсекретила ім'я крихітки – доньку назвали Ізабеллою Джеймс Стейтем.



Розі підтвердила, що стала мамою / Фото з інстаграму моделі

Цікаво, що того самого дня, 2 лютого 2022 року, на світ з'явився ще один зірковий нащадок – малюк Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта.

Розі й Джейсон Стейтем стали батьками вдруге