Зірковий бейбі-бум продовжується! Невдовзі поповнення відбудеться в родині 33-річної Ешлі Грем. Зірка, якій довгий час не вдавалось завагітніти, носить під серцем другого малюка. Судячи з нових фото, plus-size модель насолоджується станом при надії.

Варто знати Ешлі Грем вагітна вдруге: чуттєве оголене фото

Локацією для нової зйомки став будиночок серед лісу. Ешлі Грем позувала у комфортному, однак сміливому образі. На ній короткий чорний топ без бретелей, який гармонійно поєднувався з широкими штанами з принтом шахової дошки. Як низ, так і верх – одяг від популярних американських брендів Staud та Wray.

Відвертий образ plus-size модель довершила зручними кроксами та крислатим чорним капелюхом. Цей аксесуар Ешлі Грем ефектно продемонструвала в кадрі. З прикрас вона обрала масивні сережки й каф, а макіяж наносити не стала.

Вагітна Ешлі Грем / Фото з інстаграму моделі

У новій фотосесії пишнотіла матуся з усіх ракурсів показала великий вагітний животик. Вона не розсекречує, на якому місяці перебуває, однак, судячи з її форм, термін чималий.

Варто зазначити, ще у квітні Ешлі Грем з'являлась на обкладинці PORTER magazine, де за пишними сукнями не були помітні зміни її фігури. Ба більше, наприкінці червня зірка публікувала фото в бікіні.

Вагітна Ешлі Грем / Фото з інстаграму моделі

Вагітна Ешлі Грем / Фото з інстаграму моделі