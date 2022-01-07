Про дуже очікувану появу на світ малюків манекенниця Ешлі Грем розповіла у своєму профілі в інстаграм-сторіз. За її словами, подія сталась дуже рано 7 січня і вона ще поки не може показати фотографій чи поділитись іншими деталями пологів, які стались на 41-му тижні вагітності.

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Джастіна та я раді повідомили, що наші хлопчики з'явились на світ. Це сталось зранку вдома, і вони щасливі та здорові. Мені потрібно трохи часу, щоб оклигати, і побути разом з чоловіком та трьома хлопцями, але я справді не можу дочекатись, щоб поділитись більшою інформацією з вами. З любов'ю, Ешлі Грем,

– написала в мережі щаслива матуся.



Пишнотіла модель Ешлі Грем народила двійню / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, що свого першого малюка Ісаака модель також народжувала вдома разом з чоловіком та кількома помічницями. Свого сина вона виховала у 2020 – 2021 роках в умовах пандемії на сімейному ранчо. Наразі її чоловік, Джастін Ервін, поширив допис Ешлі у свої "сторіз" і додав, що вдячний Богу за його суперсилу. Також він подякував фанатам за молитви і підтримку, та додав, що кохає Ешлі.

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