Дзідзьо зізнався, чи закоханий
Джерело:ТСН
Український співак Дзідзьо декілька місяців тому розлучився з дружиною. Артист зізнався, що зараз він не думає про стосунки з іншими жінками, а весь час приділяє роботі.
Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) презентував свій фільм "Де гроші?". Чоловік зізнався, що після розлучення з дружиною Ярославою занурився у роботу.
Зверніть увагу Дзідзьо розповів, у яких стосунках перебуває з колишньою дружиною
Дзідзьо про нові стосунки
Виконавець поділився, що зараз його серце вільне. У Михайла немає вільного часу на романтику, оскільки він зайнятий роботою.
"Зараз я не помічаю жінок, весь у роботі. Нещодавно закінчив працювати над фільмом. Моє серце зайняте роботою", – сказав співак.
Однак Михайло розповів, яка жінка може сподобатися йому: "Бачу поруч із собою милу жінку. Не даремно ж говорять, мила – це коли мила серцю, розуму та голові. Коли можна побути разом і наодинці".
Стосунки Дзідзьо та SLAVIA після розлучення
- Відомо, що після розлучення артисти залишилися в дружніх стосунках.
- Дзідзьо навіть віддав колишній розкішну квартиру в Києві.
- Водночас SLAVIA неодноразово коментувала їхнє розставання в інтерв'ю й зазначала, що до останнього намагалася зберегти сім'ю. За словами виконавиці, вона виплакала багато сліз, але тоді, коли розпочалася історія гурту DZIDZIO, кохання почало зникати.
- Сам Дзідзьо не коментував розриву, а лише натякав, що екскохана бреше.