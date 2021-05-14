Днями SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) розповіла: мала думки, що Дзідзьо "собі когось знайшов", адже між ними "зникло тепло". Резонансна заява артистки швидко розлетілася мережею, а в новому інтерв'ю вона поспішила пролити світло на ситуацію.

Важливо Були думки, що він собі когось знайшов, – SLAVIA про подружнє життя з Дзідзьо

Я не жертва. Я ніколи не говорила, що Михайло зраджував. Я говорила, що почався гурт, у них почалася робота, концерти, часто вдома не було. Я підозрювала, що це може бути,

– заявила SLAVIA.

Вона пояснила, що думки про зради чоловіка виникали неспроста. Їх ексдружині Дзідзьо навіювали люди з близького оточення музиканта.

"Добродії з боку говорили прямо мені якісь моменти. Але знову ж таки, нічого конкретного не було. Жодних фактів, доказів ніхто не давав, тому не можу в такому звинувачувати", – наголосила SLAVIA.

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До слова, Ярослава Хома піднімала тему зраз з Дзідзьо. Вона відчувала, що їхні стосунки змінилися. Проте співак переконував кохану, що це все лише її вигадки. Вона "хотіла вірити і вірила" словам Дзідзьо, однак таки виплакала багато сліз.

Говорила, що як жінка я відчуваю, що щось не так. Він говорив: "Ти вигадуєш, все добре, нічого такого не має". Він мене так заспокоював,

– пояснила SLAVIA.

Повне інтерв'ю SLAVIA: дивіться відео онлайн