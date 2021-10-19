Українська реп-виконавиця Alyona Alyona зробила паузу у роботі та вирушила на відпочинок. Першими фото з місця вона поділилась в інстаграм-сторіз.

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Alyona Alyona з бойфрендом у Фінляндії

Знаменитість обрала доволі незвичне місце для відпочинку, адже українські зірки здебільшого обирають теплі країни. Тоді як Alyona Alyona полетіла у Фінляндію.

Всім привіт. Сьогодні я була цілу божу ніч у дорозі, одразу після "Танців з зірками" в аеропорт поїхала і нарешті приїхала у відпустку у маленьке містечко у Фінляндії під Гельсінками. Буду жити тут декілька днів і відпочивати,

– поділилась реперка.



Alyona Alyona про відпустку / Фото з інстаграм-сторіз

Бойфренд зірки Денис також в інстаграмі поділився сторіз з місця відпочинку. Він показав мальовничий краєвид, що видно з вікна будиночку, де зупинилась пара. Оскільки виконавиця демонструвала такий самий краєвид, очевидно, що закохані проводять час разом.

Ну що, розбійники, ура! Я вже приїхав до Фінляндії. Дивіться, який тут вид, річка. Тільки холодно трошки, так би зараз пішов і покупався, а так пішов і ляжу спати,

– розповів Yoxden.



Де відпочиває Alyona Alyona з коханим / Фото з інстаграм-сторіз Yoxden

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