Знаменитий артист Дзідзьо одружений з Ярославою Хомою, відомою як співачка SLAVIA. Якщо жінка лише починає сольну кар'єру, то її чоловік – справжня зірка українського шоу-бізу. Вона зізналась, що бути дружиною мегапопулярного виконавця нелегко, адже коханий завжди в роботі.

Лише минулого року дружина Дзідзьо наважилася вийти з тіні зіркового чоловіка та гучно заявити про себе піснею "Я тобі не мамка". Відтоді SLAVIA активно просуває свою творчість та впевнено крокує до великої сцени. У новому інтерв'ю співачка розкрила подробиці особистого життя з артистом і розповіла, який Дзідзьо в реальному житті.

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Дружина Дзідзьо про знаменитого чоловіка

Ярослава Хома наголосила, що всього себе коханий присвячує кар'єрі та новим проєктам. За словами жінки, сім'я для чоловіка на другому плані. Вона не приховує, що через прагнення Дзідзьо сповна реалізувати себе в шоу-бізнесі страждає їхнє особисте життя.

Він зірка, а в зірок дуже мало часу на особисте життя. Він завжди в роботі, завжди на телефоні. Завжди в нього ділові зустрічі. Хотілося б, звичайно, трохи більше часу разом проводити,

– наголосила SLAVIA.

Вона розповіла, що після концертів і зйомок чоловік проводить час вдома в горизонтальному положенні з ноутбуком на грудях. У реальному житті він зовсім не жартівник, а зосереджений і мовчазний.

"Дві абсолютно різні людини – Михайло Хома і Дзідзьо. Михайло Хома в житті не жартує так, як Дзідзьо на сцені. Він дуже серйозний. Він такий зосереджений і дуже скритний, тому що він скорпіон", – зауважила жінка.

Додамо, дружина Дзідзьо багато років була в тіні, адже проти її появи в шоу-бізнесі був сам артист. Він роками відмовляв кохану від сольної кар'єри, аргументуючи це шаленою складністю. Однак Ярослава Хома зробила наперекір і потай від чоловіка записала перший трек.