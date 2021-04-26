Колишню пару помітили разом у ресторані готелю Bel-Air в Лос-Анджелесі за вечерею. Важливо, що артистка Дженніфер Лопес та спортсмен Алекс Родрігес добре пам'ятають це місце, адже саме там пройшло їхнє перше романтичне побачення.

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Зустріч колишніх наречених

У своїй офіційній заяві про розрив Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес повідомили, що після розставання будуть намагатися залишитися друзями. Так і сталося – доказом цього стало те, що пара окремо прибула до ресторану й окремо поїхала додому.

Вечеря не була схожою на романтичну зустріч,

– повідомив інсайдер з кола експари.

Судячи з чуток, Алекс Родрігес справді міг зрадити Дженніфер Лопес. Та незважаючи на це, колишні змогли зберегти хороші відносини.

Нещодавно виконавиця привітала з днем народження молодшу дочку екснареченого Еллу, якій виповнилося 13 років. За час стосунків Лопес та Родрігеса їхні діти від попередніх шлюбів дуже зблизилися, тому розрив став для них великим ударом.

Співачка спокійно переносить розставання. Вона працює над багатьма проєктами й знімається у фільмі. Тим паче у Дженніфер є підтримка – з нею часто спілкується ексчоловік Марк Ентоні.

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