Дженніфер Лопес і Бен Аффлек здійснили перший світський вихід: розкішна поява у Венеції

Голлівудська пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше після возз'єднання вийшли на червону доріжку. Світський дебют акторів відбувся на Венеційському кінофестивалі.

Уперше за чотири місяці роману Дженніфер Лопес вийшла у світ з Беном Аффлеком. У світлі софітів і під прицілом папараці закохані дебютували на червоному хіднику Венеційського кінофестивалю. Вони з'явились на світовій прем'єрі історичної драми "Остання дуель", у якій Аффлек зіграв одну з головних ролей.

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Зіркова пара врешті-решт зробила стосунки офіційними. Джей Ло і Бен Аффлек не приховували своїх почуттів – обіймались, цілувались на публіці та радо позували для фото, які за лічені години заполонили мережу. З сотень "свіжих" кадрів видно, як чуттєво і зворушливо актор фільму "Остання дуель" ставиться до розкішної коханої.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на Венеційському кінофестивалі / Фото Getty Images

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на Венеційському кінофестивалі / Фото Getty Images

Образи Дженніфер Лопес і Бена Аффлека на Венеційському кінофестивалі

романтичне возз'єднання з Беном Аффлеком Джей Ло підтвердила в день свого 52-річчя. В особистому інстаграм-профілі іменинниця опублікувала фото палкого поцілунку з екснареченим.

На червоній доріжці Венеційського кінофестивалю закохані з'явились в образах наречених. На Бену Аффлеку був фантастичний чорний смокінг і біла сорочка від Dolce&Gabbana. Тоді як Дженніфер Лопес зробила ставку на білосніжну сукню від ліванського модного бренду Georges Hobeika.

На акторці була обтисла атласна сукня довжини максі з дуже відвертою лінією декольте, прикрашеною кристалами, високим розрізом і невеликим шлейфом. Розкішний образ Джей Ло довершила браслетом з діамантами, сережками та каблучкою від ювелірного дому Cartier.

Дженніфер Лопес на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму акторки

Дженніфер Лопес на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму акторки

Возз'єднання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека: головне