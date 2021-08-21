Відома американська співачка Дженніфер Лопес ловить останні миті теплого літа. Днями вона відправилась у Голлівуд разом з дітьми, Беном Аффлеком та його мамою.

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Дженніфер Лопес з родиною в Голлівуді

У Голлівуді знаменитості з рідними відвідали бродвейську постановку мюзиклу "Гамільтон" в Pantages Theatre.

Схоже, що співачка щораз більше зближується з актором. На постановку і Джей Ло, і Бен Аффлек взяли своїх дітей – 13-річних Макса й Емму (батьком яких є Марк Ентоні) і 15-річну Вайолет й 13-річну Серафіну (дочки Аффлека і Дженніфер Гарнер). Компанію зірковим батькам склала матір актора – Крістофер Енн.

Фото з відпочинку Дженніфер Лопес можна переглянути за посиланням.

Образ Дженніфер Лопес

Для чергового виходу у світ Дженніфер Лопес обрала ніжний look. Вона постала у бежевій сукні з квітковим принтом, рюшами та багатошаровою спідницею. Зверху виконавиця одягнула смарагдовий жакет.

Зірка доповнила образ світлими туфлями на високих підборах, бежевою сумкою та прикрасами. Вона зібрала волосся у низький пучок та зробила на обличчі красивий макіяж.

Нагадаємо, що зараз Дженніфер Лопес та Бен Аффлек хочуть якомога більше часу проводити разом. Скоро співачка полетить до Канади, а актор – до Техасу. Вони працюватимуть над різними проєктами та не зможуть бачитися певний час.