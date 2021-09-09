Американська виконавиця Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек більше не приховують своїх стосунків та виходять у світ разом. Днями їх побачили разом у Венеції.

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Лопес і Аффлек в Італії

Закохані приїхали до Венеції на кінофестиваль. Як пишуть ЗМІ, завтра, 10 вересня, знаменитості з'являться на прем'єрі фільму "Остання дуель". Якщо припущення преси здійсняться, – це буде перший вихід Дженніфер та Бена як пари після кількох місяців неофіційних стосунків.

Співачка та актор, схоже, зовсім не боялися потрапити в об'єктиви папараці. Роману вони більше не приховують, а тому тримаються за руки та цілуються.



Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

Образ Дженніфер Лопес

Для першої появи у Венеції пара обрала вбрання різних кольорів – Бен Аффлек був одягнений повністю в чорне, а Дженніфер Лопес – у біле.

Виконавиця обрала білу мереживну сукню з мереживом від Valentino. Ніжності та вишуканості аутфіту додав тонкий ремінець у тон, а також стрічка на шиї.

Знаменитість доповнила образ чорною сумкою, золотими сережками-кільцями, браслетом та стильними сонцезахисними окулярами. Вона розпустила волосся та зробила легкий макіяж.



Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Фото Getty Images