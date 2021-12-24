Тиждень тому Джамала презентувала святкову пісню "Новий рік з тобою", а в п'ятницю, 24 грудня, випустила атмосферний кліп. У ньому співачка з'явилась з зірковими акторами – учасниками "Танців з зірками", з якими здружилась найбільше.
До теми Хлопці з TVORCHI поділились ексклюзивним плейлистом для новорічного настрою
Так, у відео артистка запалювала з Антоном Нестерком, Юрієм Мєшковим, Дмитром Дікусаром, Стасом Горуною, Яною Цибульською, Даніеллою Преап, Анною Кареліною, Роксоляною Маланчук та Олексієм Пархоменком.
У кадрі всі вони на чолі з Джамалою влаштували вечірку з танцями під патефон, п'янкими коктейлями, апетитними закусками та легкою музикою. Зірки "Танців" одягли костюми, в яких з'являлись на головному паркеті країни, а співачка – в обтислому комбінезоні.
"Новий рік з тобою" – це свято про близьке коло. Поводься так, ніби тебе ніхто не бачить. Танцюй так, ніби ти наодинці з собою. Зустрічай друзів зі щирою посмішкою,
– закликає Джамала в інстаграмі.
"Ми забули, що в кімнаті є камера. Ми танцювали, розмовляли, веселились, згадували чудові моменти з проєкту. Певно, я можу сказати, що це був один з найяскравіших моментів в моєму році, думаю, всі мене підтримають", – додала артистка.
Джамала – Новий рік з тобою: дивіться відео онлайн
Новорічні прем'єри українських артистів
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