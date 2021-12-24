Напередодні Нового року та Різдва знаменитий артист Wellboy презентував новинки. Він випустив новорічні версії його треків – "Гуси" та "Вишні".

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Новорічна версія "Гусей"

Wellboy побажав усім прихильникам веселих свят та щасливого Різдва. Особливим додатком до побажання й стали оновлені версії хітів.

До Нового Року ми підготували для вас новорічні версії пісень "Гуси" й "Вишні", думаю вони вам сподобаються і викличуть позитивні емоції, адже 2021 рік був плідним і неймовірно багатим на враження! Слухайте, насолоджуйтесь, та святкуйте під гарну музику,

– поділився артист.



Wellboy / Фото пресслужби

До новорічної пісні 24 грудня вийшов мультфільм "Гуси Новорічні". Зовсім скоро вийде й кліп на пісню "Вишні Новорічні".

Wellboy – "Гуси Новорічні": дивіться відео онлайн

Додамо, за недовгий час Антон Wellboy здійснив прорив в українському шоу-бізнесі. Хіт "Гуси" став першим українським треком, який за всю історію існування Apple Music в Україні потрапив до найкращих пісень Apple Music Ukraine. Також "Гуси" – український трек, що потрапив до десятки кліпів YouTube Ukraine та разом з піснею "Вишні" потрапив до 50 найкращих пісень Spotify Ukraine.

Окрім цього, стрімінговий сервіс Spotify назвав Антона Wellboy головним хітмейкером року та обрав учасником програми Wrapped 2021 by Spotify в Україні.

"Дякую всім, що протягом року ви слухали й підтримували мою творчість. Бажаю в Новому році всім віднайти себе справжнього, займайтеся улюбленою справою, слухайте гарну музику і ваші гуси прилетять", – підсумував Wellboy.