Поки одні намагаються продертися у святкові чарти, Монатік стрімко підкорює мережу новорічною інтерпретацією популярної пісні "Зажигай" (JoMo). У липні співак презентував спекотний трек про те, як запалювати, а не марнувати життя, а 17 грудня переспівав його на святковий манір.

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Ми вирішили за традицією зробити новорічну версію улюбленої пісні. Цей рік минув під гаслом JoMo, закликаючи "Зажигать, а не прожигать эту жизнь". І цього разу ми зняли "живу фотокартку" команди MONATIK 2021,

– поділився Монатік.

Так, новорічний кліп на пісню "Зажигай" артист зняв у заміському будинку, а в кадрі постав з усією командою – від хореографа до SMM-фахівця. Ба більше, у відео з'явилась дружина Монатіка Ірина Демічева! Удвох вони позували на гойдалці на задньому дворі, яскраво прикрашеному гірляндами та іншим новорічним декором.

Монатік – Зажигай (New Year's Version): дивіться відео онлайн

Додамо, минулого року серця мільйонів шанувальників по всьому світу підкорила святкова версія хіта "РитмоLOVE".

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Реакція мережі на новорічну версію "Зажигай":