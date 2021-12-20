Сергій Лазановський здобув перемогу на "Голосі країни" в команді Наді Дорофєєвої. У День Святого Миколая відбулася прем'єра новорічного хіта артиста, який занурить вас в атмосферу свята.

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Зараз Сергій Лазановський виступає під псевдонімом RIDNYI. Артист підготував для шанувальників трек під назвою "Санта Нікко".

"Санта Нікко" – персонаж, який прийшов, щоб замінити радянського Діда Мороза! Подейкують, що він є далеким родичем Святого Миколая. Будь-яка інформація є невірогідною, але має право на існування. Тож нехай український персонаж Санта Нікко завітає до вашої оселі та подарує щастя, радість і новорічний настрій!", – прокоментував виконавець.

У новорічному кліпі Сергій перевтілився в героя, про якого співає. Відео вийшло дуже атмосферним і казковим.

Сергій Лазановський – "Санта Нікко": дивіться відео онлайн

Прихильники Сергія в інстаграмі засипали його компліментами та подякували за таку чудову пісню для святкового настрою.