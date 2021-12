Поки одні судорожно нишпорять інтернетом у пошуках треків для новорічної вечірки, гурт TVORCHI ексклюзивно для 24 каналу ділиться плейлистом, під який буде зустрічати Новий 2022 рік. У ньому зібрані найкращі різдвяні хіти всіх часів – від Діна Мартіна до Аріани Ґранде. Слухайте та отримуйте шалену дозу "крістмас муд".

Ексклюзивний плейлист TVORCHI до Нового року

TVORCHI – HITS New Year Edition

До новорічно-різдвяного сезону TVORCHI готувалися сумлінно, тому випустили мініальбом HITS New Year Edition з уже відомими хітами під новорічний вайб. Усі пісні хлопців – "Мова тіла", "Не танцюю", "Віч-на-віч", Falling та Bonfire – отримали святкове звучання. Тож не дивно, що всі треки ввійшли до плейлиста, з яким вони зустрічатимуть 2022 рік.

У мене святковий настрій з'явився ще під час запису цього мініальбому. Різдвяна версія пісні "Мова тіла" доповнить будь-яку новорічну вечірку, а у "Віч-на-віч" ми додали нового магічного звучання,

– поділився Андрій Гуцуляк.

"Для цього мініальбому ми не просто змінили звучання кожного синглу, а записали їх заново. Вмикайте HITS New Year Edition трек за треком під час прикрашання ялинки або новорічної вечірки та enjoy this Christmas vibe (насолоджуйтеся цим різдвяним настроєм)", – додає Джеффрі.

TVORCHI – HITS New Year Edition: слухайте альбом онлайн

Френк Сінатра – Jingle Bells

Саундпродюсер TVORCHI стверджує, що саме цей трек дарує йому святковий настрій. Він запевняє, що завдяки Jingle Bells новорічний "муд" з'явиться навіть у таких, як Грінч.

"Покажіть мені когось, хто не любить легендарну пісню Jingle Bells. Запах мандарин, новорічна метушня та різдвяні пісні від Френка Сінатри і вам гарантовано повний "крістмас" вайб", – запевняє Андрій.

Френк Сінатра – Jingle Bells: слухайте пісню онлайн

Джастін Бібер – Mistletoe

Якщо Андрій Гуцуляк насолоджується Френком Сінатрою, то Джеффрі, як би це дивно не звучало, – Джастіном Бібером. Він слухає його Mistletoe, випущену 10 років тому, і згадує про юнацьке кохання.

"Це класика мого Нового року. Пісня асоціюється в мене з підлітковим віком, коли все було більш безтурботним, і єдине, що турбувало – нерозділені почуття до "краша", – зізнається Джеффрі.

Джастін Бібер – Mistletoe: дивіться відео онлайн

Дін Мартін – Let It Snow!

За класику в гурті TVORCHI "топить" Андрій. Легендарний хіт Діна Мартіна з'явився у новорічному плейлисті завдяки йому.

"Підспівую цей трек і уявляю, що закликаю більше снігу на вулиці. Мені здається, працює. Формула проста: співаємо цю пісню, йде сніг і ми біжимо ліпити сніговика або робити снігового янгола", – жартує музикант.

Дін Мартін – Let It Snow: слухайте пісню онлайн

Мерая Кері – All I Want For Christmas Is You

Безумовно, саундпродюсер TVORCHI не міг не згадати культовий трек Мераї Кері, який вже 15 років не зникає з радіостанцій у новорічний сезон.

Дуже добра та романтична пісня. Мені подобається, що на Новий рік її можна почути звідусіль. Вона пробуджує теплі почуття та дарує відчуття спокою. Саме те, чого зараз всім не вистачає,

– відверто зізнається Андрій.

Мерая Кері – All I Want For Christmas Is You: дивіться відео онлайн

Аріана Ґранде – Santa Tell Me

Натомість Джеффрі слухає хіт іншої американської співачки – Аріани Ґранде. Не зважаючи на веселий саунд, її пісня Santa Tell Me зі сумним сенсом. Однак співаку подобається те, як Аріана передає емоції та настрій пісні своїм голосом.

"Думаю, цей трек відгукується у багатьох людей, тому що мінливий настрій може бути навіть на Новий рік, коли всюди веселощі та атмосфера різдвяного дива", – зауважив фронтмен TVORCHI.

Аріана Ґранде – Santa Tell Me: дивіться відео онлайн

Френк Сінатра – New York, New York

У новорічному плейлисті TVORCHI уже вдруге фігурує американська легенда. Як тільки музиканти вмикають New York, New York, то одразу переносяться на Таймс-сквер.

"Я не живу в Нью-Йорку, але цей трек на три хвилини переносить мене туди. Кожен раз візуалізую, як стою на Таймс-сквер і разом з усіма починаю зворотній відлік часу до Нового року", – ділиться Андрій.

Френк Сінатра – New York, New York: слухайте пісню онлайн

Гвен Стефані – My Gift Is You

Люблю цей трек за його інструментал. Коли мені треба трохи розслабитися, я запалюю свічки з різдвяними ароматами, вмикаю цю пісню та насолоджуюсь келихом гарячого глінтвейну,

– зізнається Джеффрі.

Гвен Стефані – My Gift Is You: слухайте пісню онлайн

Jonas Brothers – Like It's Christmas

Саме під цей різдвяний трек Джеффрі танцює скрізь і всюди, де б він не звучав.

"Обожнюю цю пісню, та й хто не любить Jonas Brothers? Як тільки чую Like It's Christmas, будь-де одразу з'являється бажання вийти на денспол, нічого не можу з цим зробити", – жартує соліст TVORCHI.

Jonas Brothers – Like It's Christmas: слухайте пісню онлайн