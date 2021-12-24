Неделю назад Джамала презентовала праздничную песню "Новый год с тобой", а в пятницу, 24 декабря, выпустила атмосферный клип. В нем певица появилась со звездными актерами-участниками "Танцев со звездами", с которыми сдружилась больше всего.

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Так, в видео артистка зажигала с Антоном Нестерко, Юрием Мешковым, Дмитрием Дикусаром, Стасом Горуной, Яной Цибульской, Даниэллой Преап, Анной Карелиной, Роксоляной Маланчук и Алексеем Пархоменко.

В кадре все они во главе с Джамалой устроили вечеринку с танцами под патефон, пьянящими коктейлями, аппетитными закусками и легкой музыкой. Звезды "Танцев" одели костюмы, в которых появлялись на главном паркете страны, а певица – в облегающем комбинезоне.

"Новый год с тобой" – это праздник о близком круге. Веди себя так, будто тебя никто не видит. Танцуй так, будто ты наедине с собой. Встречай друзей с искренней улыбкой,

– призывает Джамала в инстаграме.

"Мы забыли, что в комнате есть камера. Мы танцевали, разговаривали, веселились, вспоминали замечательные моменты из проекта. Наверное, я могу сказать, что это был один из самых ярких моментов в моем году, думаю, все меня поддержат", – добавила артистка.

Джамала – Новый год с тобой: смотрите видео онлайн

Заметим, почти в таком же составе участники "Танцев" праздновали 34-летие Елены Шоптенко. Похоже, их пути после проекта не разошлись.

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