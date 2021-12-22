У п'ятому сезоні проєкту "Танці з зірками" Олена Шоптенко була головною хореографинею, тому як ніхто інший тісно спілкувалась з усіма парами, що виходили на паркет. Як з'ясувалось, за три місяці шоу у них склались не тільки робочі, а й дружні стосунки.

До теми Олена Кравець розповіла, як планує провести 45-річчя та річницю шлюбу з чоловіком

Як Олена Шоптенко святкувала день народження

Іменинниця зібрала зіркових друзів у стильному ресторані Києва та влаштувала вечірку з коктейлями й танцями. На відео з гуляння засвітилися ледь не всі учасники останнього сезону "Танців" – переможці Артур Логай та Анна Кареліна, Дмитро Дікусар, Макс Леонов, Дмитро Каднай та Аліна Лі, Юрій Мєшков, Джамала, Роксоляна Маланчук та інші.

Усі вони були в піднесеному настрої, як і сама Олена Шоптенко. На завершення святкування вона під вигуки й оплески задмухала свічки на апетитному торті.

Останній раз я гучно святкувала свій день народження, коли мені виповнювалось 20. Знадобилось усього 14 років, щоб повторити. Спасибі всім, хто був поряд,

– поділилась Олена Шоптенко.

До слова, для святкування вона обрала провокативну сукню – обтисле чорне вбрання довжини міні з довгою сітчастою вставкою. Під звабливе плаття іменинниця взула чорні чоботи на невисоких підборах. У цьому look Шоптенко виглядала дуже ефектно.

Олена Шоптенко відсвяткувала 34-річчя / Відео з інстаграм-сторіс танцівниці