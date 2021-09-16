Джамала придбала земельну ділянку під Києвом, – ЗМІ

За інформацією журналістів, українська співачка кримськотатарського походження Джамала придбала земельну ділянку під Києвом. По сусідству розташовані будинки Монатіка, Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, Олени Шоптенко, Анастасії Приходько.

Чимало знаменитостей намагаються втекти за місто та побудувати маєтки в затишній місцевості. Схоже, що до цих відомих людей приєдналася і співачка Джамала.

Дивіться також Павло Зібров показав свій розкішний маєток під Києвом: фото будинку

Джамала придбала землю під Києвом

Журналісти каналу "Новини.LIVE" повідомляють, що артистка придбала земельну ділянку завбільшки 1200 квадратних метрів в селі Крюківщина, яке розташоване за 15 хвилин їзди від Києва. Згідно з випискою з Державного земельного кадастру, Джамала володіє цією землею з жовтня 2020 року.

Наразі виконавиця не розповідає про придбання ділянки та плани щодо будівництва. Земля, яка за документами належить їй, зараз схожа на поле.

Маєтки українських зірок

Гайтана мешкає у розкішній двоповерховій віллі в селі Іванковичі, що під Києвом.

Дзідзьо в Києві придбав апартаменти бізнес-класу за понад мільйон гривень.

Олена Кравець мешкає в елітному котеджі, що розташований на Лівому березі Києва, в Осокорках.

Ірина Білик живе в розкішному котеджному містечку "Козирна карта" за 15 кілометрів від Києва, в селищі Березівка.

Потап і Настя Каменських побудували двоповерховий будинок в італійському стилі в селищі Романків, неподалік від Конча-Заспи.