64-річний Павло Зібров вперше показав публіці свої володіння. Він не став пускати журналістів у будинок і провів екскурсію лише подвір'ям.

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Тож двоповерховий маєток народного артиста виконаний в аристократичному стилі – з колонами, балконом і терасою. Просто перед входом розташований фонтан, який подружжя 18 років тому привезло з Італії. За словами Зіброва, вночі він ще й підсвічується. Окрасою двору є зіркова алея гортензій.

У нас є кущі від Білоножків, Таї Повалій, Алли Кудлай, Юрія Рибчинського, Петра Маги. Марина відповідає за ці кущі. Де троянди у нас, ми називаємо Швейцарією,

– розповів Павло Зібров.

Біля будинку є величезний басейн. Щоправда, у ньому зіркова сім'я купається рідко, бо влітку він нагрівається до 31 градуса.

"Неможливо купатися. Доливаємо зараз холодну воду, свердловина є", – ділиться співак.

Маєток Павла Зіброва під Києвом / Скриншот з відео

Зіркова алея гортензій біля маєтку Павла Зіброва / Скриншот з відео

Басейн біля маєтку Павла Зіброва / Скриншот з відео

За білосніжним маєтком Павла Зіброва – город, на який він не пускає дружину Марину. Вирощувати огірки, кабачки, малину, виноград, аґрус, смородину, лохину йому допомагає сторож Гена.

Згодом Павло Зібров показав свою гордість – ставок з черепахою, дикими качками й березами, які він посадив 15 років тому. На березі озера розташована лазня з більярдом. Там він пише хіти з колегами Юрієм Рибчинським і Петром Магою.

Ми приїжджаємо попрацювати – написати пісню чи під замовлення музику. Це цілий процес: сходили в баньку, пограли в більярд. Нас тут не чіпають наші жінки, бо ми займаємося медитацією,

– поділився народний артист.

Озеро біля маєтку Павла Зіброва / Скриншот з відео

Лазня біля маєтку Павла Зіброва / Скриншот з відео