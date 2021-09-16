Чимало знаменитостей намагаються втекти за місто та побудувати маєтки в затишній місцевості. Схоже, що до цих відомих людей приєдналася і співачка Джамала.

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Джамала придбала землю під Києвом

Журналісти каналу "Новини.LIVE" повідомляють, що артистка придбала земельну ділянку завбільшки 1200 квадратних метрів в селі Крюківщина, яке розташоване за 15 хвилин їзди від Києва. Згідно з випискою з Державного земельного кадастру, Джамала володіє цією землею з жовтня 2020 року.

Наразі виконавиця не розповідає про придбання ділянки та плани щодо будівництва. Земля, яка за документами належить їй, зараз схожа на поле.

Нагадаємо, Джамала з чоловіком і двома синами мешкає в трикімнатній квартирі, яку їй подарував мер столиці Віталій Кличко після перемоги на Євробаченні-2016. Площа апартаментів, що розташовані на 11 поверсі новобудови, складає 107 квадратних метрів. Звідти відкривається красивий вигляд на спальний район Києва.

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