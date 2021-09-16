Чимало знаменитостей намагаються втекти за місто та побудувати маєтки в затишній місцевості. Схоже, що до цих відомих людей приєдналася і співачка Джамала.
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Джамала придбала землю під Києвом
Журналісти каналу "Новини.LIVE" повідомляють, що артистка придбала земельну ділянку завбільшки 1200 квадратних метрів в селі Крюківщина, яке розташоване за 15 хвилин їзди від Києва. Згідно з випискою з Державного земельного кадастру, Джамала володіє цією землею з жовтня 2020 року.
Наразі виконавиця не розповідає про придбання ділянки та плани щодо будівництва. Земля, яка за документами належить їй, зараз схожа на поле.
Маєтки українських зірок
- Гайтана мешкає у розкішній двоповерховій віллі в селі Іванковичі, що під Києвом.
- Дзідзьо в Києві придбав апартаменти бізнес-класу за понад мільйон гривень.
- Олена Кравець мешкає в елітному котеджі, що розташований на Лівому березі Києва, в Осокорках.
- Ірина Білик живе в розкішному котеджному містечку "Козирна карта" за 15 кілометрів від Києва, в селищі Березівка.
- Потап і Настя Каменських побудували двоповерховий будинок в італійському стилі в селищі Романків, неподалік від Конча-Заспи.