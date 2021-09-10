Відома виконавиця Гайтана припинила діяльність у шоу-бізнесі та якнайбільше часу присвячує родині, а особливо своїй доньці. Тому будинок артистки має велике подвір'я для розваг дівчинки.

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Маєток Гайтани

Знаменитість мешкає у селі Іванковичі, що під Києвом, у напрямку Одеської траси. Як і більшість зіркових домів, будинок Гайтани розташований у котеджному містечку біля озера Круглик.



Маєток Гайтани / Скриншот з відео

Цікаво. Котеджне містечко, де мешкає Гайтана, відоме тим, що там раніше жив президент Володимир Зеленський, а також більшість учасників "Кварталу 95". Сусідами Зеленського тоді були його колеги з бізнесу – Сергій та Борис Шефіри.

Двоповерхова вілла Гайтани розташована на величезному подвір'ї. У ньому є майданчик для доньки співачки, Сапфір-Ніколь. Дівчинка може проводити час на гойдалці, гірці, у пісочниці, басейні та на батуті.



Донька Гайтани / Фото з інстаграму Гайтани

Гайтана доглядає також за невеликим городом. Там вона вирощує картоплю, огірки, помідори та полуницю. Також зірка займається авокадо й манго. Як розповідала артистка, вона вирощує власні продукти не тільки для себе, але й для того, щоб донька бачила, як ростуть овочі й фрукти.



Гайтана / Фото з інстаграму Гайтани

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